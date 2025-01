Quotidiano.net - Cibi in gravidanza, quali evitare veramente: i segreti delle star

Mentre erano incinte, molte celebrità hanno parlatoloro diete e dei cambiamenti che hanno affrontato in questo periodo così particolare. Gigi Hadid, ad esempio, ha spesso condiviso su Instagram l’importanza di un’alimentazione bilanciata, raccontando come i suoi stessi gusti alimentari siano cambiati durante la gestazione. Se Kim Kardashian non ha fatto mistero dei piccoli sacrifici che ha dovuto fare a tavola, Blake Lively si è concentrata suisani e nutrienti che non si è mai fatta mancare nelle sue quattro gestazioni. Quel che è certo è che l’alimentazione inha un impatto diretto non solo sulla madre, ma anche sullo sviluppo del feto. È fondamentaleingredienti e piatti a rischio, mantenere un’alimentazione varia e bilanciata e consultare regolarmente i professionisti di fiducia per seguire consigli personalizzati.