Cane scivola in un canale e si rompe una zampa | il salvataggio dei vigili

Cesena, 16 gennaio 2025 - Idel fuoco di Cesena e la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) di Forlì sono intervenuti intorno alle 23 di ieri per soccorrere ‘Balù’, undi grossa stazzato per una decina di metri lungo il ripido e scivoloso pendio di unin via Rio della Busca nella frazione di San Carlo a Cesena. RAVAGLIA 15/01/25 CESENA IDEL FUOCO SALVANO UNE LA SUA PROPRIETARIA FINITI IN UN DIRUPO L’animale, franando lungo il dirupo, si era fratturato una delle zampe posteriori e dunque era impossibilitato a muoversi, o tanto meno a tentare di scalare nuovamente la parete lungo la quale era caduto. Un primo intervento in suo soccorso era stato effettuato dalla proprietaria del, che aveva tentato di raggiungerlo, rimanendo però a sua volta bloccata.