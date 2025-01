Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Alexis Saelemaekers resta a Roma. Ecco l’indizio sul futuro

Lasi muove sule si tiene: l’addio alè solamente una questione di tempo. Il motivo, un matrimonio che s’ha da fare. L’esterno di proprietà del, arrivato in prestito nel club giallorosso in estate, nel giro di poche partite ha convinto la dirigenza del club della capitale, che adesso sta preparando l’offerta per trattenere a titolo definitivo in classe 1999, che ha fatto il suo arrivo in Italia nel gennaio 2020. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, poi, l’agente del calciatore sarebbe ao per parlare con la dirigenza rossonera e definire la permanenza di.Come abbiamo raccontato negli scorsi giorni, ilnon ha alcuna intenzione di svendere il giocatore e la base di partenza è di 15 milioni di euro.