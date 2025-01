Thesocialpost.it - Australian Open, Sinner va! Ma che brividi con Schoolkate

, c’era molta attesa per il secondo turno del nostro numero uno Jannik, opposto alla sorpresa, capace di approdare al tabellone principale dalle qualificazioni e poi di superare il più quotato Taro Daniel. Il giovaneo ha confermato il suo ottimo momento di forma mettendo in difficoltà l’atleta azzurro con un primo set in cui con il sevizio e continue variazioni è riuscito a imbrigliarenella sua rete, concludendo con un sorprendente 6-4 a suo favore.Jannik, apparso sorpreso e innervosito da un andamento del match che probabilmente non si aspettava, ha incontrato difficoltà anche all’inizio del secondo set, che è rimasto in equilibrio sino al 3-3. Lì il nostro campione è riuscito a piazzare la zampata decisiva, ottenendo un break che gli ha permesso di portare a casa il parziale per 6-4.