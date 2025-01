Abruzzo24ore.tv - Spari contro venditore: terrore a Magliano de' Marsi, scambiato per un truffatore

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Momenti di panico e fuga precipitosa:e sospetti alimentano il clima di sfiducia nei confronti dei venditori porta a porta. Scene da Far West ade'dove un giovaneporta a porta ha rischiato grosso durante la promozione di contratti di fornitura di luce e gas. Il protagonista, un diciannovenne proveniente dalla provincia di Modena, era stato incaricato di visitare abitazioni locali per conto della sua azienda, ma la sua presenza aveva già destato sospetti tra i residenti, amplificati da messaggi di allerta sui gruppi WhatsApp del paese. In un contesto di crescente diffidenza alimentata dalle cronache su truffe e raggiri, l’episodio si è trasformato in una vera e propria emergenza. Quando il giovane ha suonato alla porta di una casa in via Massa d'Albe, ad accoglierlo non è stata una semplice risposta ma un colpo di pistola sparato in aria.