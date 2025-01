Secoloditalia.it - Siparietto di Edi Rama per il compleanno di Meloni, s’inginocchia e scherza «gli altri passano, io resto» (video)

Festeggiamento fuori programma per Giorgiaal suo arrivo all’Adnec Centre di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove è in corso il summit sull’energia. La premier è stata accolta dal suo omologo albanese, Edi, che ha dato vita a un inattesolegato aldi, che oggi compie 48 anni.Ildi Ediper ildi GiorgiaIl primo ministro albanese si è inginocchiato davanti alla premier italiana e le ha fatto gli auguri per il suo, strappandole un sorriso a. «La devi fare finita con questa storia», hato la presidente del Consiglio, ricevendo in dono daun foulard realizzato da un imprenditore italiano trasferitosi in Albania e diventato cittadino albanese., dopo aver abbracciato, le ha messo il foulard sulla testa, chiamandola «sceicca» endo sul fatto di non avere «rivali».