Serie A1, turno infrasettimanale. Vero Volley a Firenze per salire ancora. Busto e Bergamo in casa

La Numia va aper vincere e tenere il passo delle prime della classe, lae la Uyba cercano il riscatto contro Roma e Chieri. Questi i tre impegni delle lombarde che stasera affrontano ildellaA1. La NumiaMilano, quarta in classifica con 35 punti a meno 3 da Novara dopo il successo ottenuto contro Cuneo, è attesa alle 20 dalla insidiosa trasferta sul campo di, reduce dal ko di Pinerolo e appena sopra la zona retrocessione. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia ma fin qui le milanesi (con Egonu pronta al rinnovo) non hanno mai brillato e quindi ci vorranno tanta attenzione e alta intensità per non perdere altri punti. Ladi coach Parisi, quinta a quota 30, ospita alle 20.30 al PalaFacchetti di Treviglio la formazione della Smi Roma, penultima e bisognosa di punti per dare una svolta ad una stagione fin qui fallimentare.