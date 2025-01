Bergamonews.it - “Scudo penale per le forze dell’ordine? No immunità, ma più tutele”. Anche a Bergamo presidio per Ramy

Leggi su Bergamonews.it

. “Giustizia pere per tutti i morti di Stato”. Così si legge sul manifesto del sindacato Usbche annuncia unper domenica 19 gennaio alle 14 in Largo Portanuova. Il caso è quello del giovane del quartiere Corvetto di Milano, morto il 24 novembre scorso per un incidente durante un inseguimento dei carabinieri. In diverse città si è arrivati agli scontri, nonostante gli appelli del padre della vittima alla non violenza. La manifestazione è stata preavvisata alla Questura di, che per il momento non ha adottato prescrizioni particolari sulle modalità di svolgimento. A scaldare ulteriormente gli animi, in questi giorni,l’idea del governo di introdurre uno “” per tutelare lenell’esercizio delle loro funzioni. Che cosa sia di preciso, non è chiaro.