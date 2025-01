Puntomagazine.it - Omaggio a Pino Daniele: “A Napoli con Pino Daniele” a Benevento con Pier Luigi Razzano e Sally Cangiano

Un incontro speciale per ricordare il grande cantautore napoletano, con la presentazione del libro die un concertodi.L’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con la libreria Ubik, organizza sabato 18 gennaio alle ore 18:30 presso la libreria Ubik LiberiTutti di via Lungosabato Bacchelli aun evento speciale per ricordare, il grande artista napoletano scomparso dieci anni fa. Durante l’incontro,presenterà il libro “Acon” (Giulio Perrone Editore), in cui viene esplorato il legame profondo tra il cantautore e la sua città. A dialogare con l’autore saranno Marcella Parziale e Isabella Pedicini, in una conversazione che si preannuncia ricca di emozioni e spunti di riflessione. In questo libroha deciso di raccontare la storia e il mondo delladia sua figlia Frida dopo una mattina che l’ha vista rigirarsi incuriosita il vinile di “Mascalzone latino“.