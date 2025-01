Nordio | carriere separate no lesa maestà

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.15 "Sostengo da 27 anni la separazione delle, non mi si può accusare di aver cambiato idea".Così il ministro della Giustiziaalla Camera,dove si discute la riforma della Giustizia. "Non accetto un processo alle intenzioni o una censura".Nella riforma non c'è "nessuna lesione dio blasfemia, né intenti punitivi nei confronti della magistratura". Il sorteggio per il Csm "è un elemento fondante del nostro sistema giudiziario. Non è un sorteggio casuale". L'Alta Corte fu addirittura proposta dalla Bicamerale D'Alema,dice.