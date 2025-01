Ilfattoquotidiano.it - Mister X non è Elon Musk, ma Thiago Motta: la Juventus vittima di un equivoco

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

X non è, fornitore ufficiale di satelliti, ma il signor, allenatore della, travolta da un’insolita pareggite nell’enigmatico campionato post Max Allegri. La Vecchia Signora degli scudetti non ha ancora perso, ma ha vinto poco (sette gare): in compenso, ha fatto una scorpacciata di ics, ben tredici. Totale e morale, quinto posto, a due punti dal quarto, ovvero dalla linea Champions. L’ultimo pari è maturato a Bergamo, 1-1 contro l’Atalanta: la Juve ha giocato bene, ma ha raccolto il minimo sindacale, mostrando il solito limite in attacco. Attenzione, le reti complessive sono 32, come il Napoli capolista e appena due in meno rispetto alla Lazio dell’ex falconiere celodurista, ma evidentemente i gol sono stati distribuiti peggio.ha chiesto e ottenuto rinforzi: è in arrivo Kolo Muani, prestito secco di sei mesi dal PSG dove si è consumata l’operazione Kvaratskhelia.