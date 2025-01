Zonawrestling.net - Jonathan Coachman consiglia Corey Graves:”Essere gentili potrebbe aiutare”

ha recentemente suscitato reazioni su X dopo aver espresso la sua frustrazione perstato spostato dal team di commento del main roster della WWE a NXT. Nel suo post,si è lamentato di “nonabbastanza famoso per il proprio lavoro”, in quello che molti hanno interpretato come una frecciatina a Pat McAfee e Joe Tessitore.L’ex commentatore WWE,, è intervenuto su X con un suo post., che ha ricoperto molti ruoli in WWE, incluso quello di commentatore, ha suggerito cheavrebbe potuto gestire meglio la situazione e “più gentile” con gli altri:“è arrabbiato perstato rimosso dal main roster dei commentatori. È successo a JR 5 volte, a Cole più volte e anche a me diverse volte. Ha ragione, è davvero bravo nel suo lavoro, ma imparare a giocare un po’ meglio nella ‘sabbiera’ non guasterebbe.