Inter-news.it - Inter-Sassuolo Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

Leggi su Inter-news.it

è la sfida valida per l’andei quarti di Coppa Italia Femminile. Dopo il passaggio agli ottavi nel match in trasferta contro il Parma, le nerazzurre di Gianpiero Piovani sono pronte per un altro atto della competizione. Ecco tutte le informazioni utili su.COPPA ITALIA FEMMINILE IN CAMPO – L’di Gianpiero Piovani, dopo aver superato gli ottavi di finale, battendo 2-5 il Parma, torna in campo per una nuova sfida di Coppa Italia Femminile. Nella sfida d’andei quarti di finale giocherà in casa contro ildi Salvatore Colantuono. Ma quando e dove si gioca? L’appuntamento è fissato per domani – giovedì 16 gennaio – dalle ore 20:45, quando è previsto il fischio d’inizio presso l’ Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano.