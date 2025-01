Ilgiorno.it - Incendio in ospedale. Paziente fuma a letto. Ustioni gravi trasferiti gli altri degenti

Leggi su Ilgiorno.it

nonostante i divieti mentre è sottoposta a ossigenoterapia e innesca un. Dramma nella notte tra lunedì e martedì all’Civile di Brescia, dove una- una settantacinquenne di Monticelli Brusati, allettata in una stanza della terza Medicina - è rimasta gravemente ustionata. Illesi glipazienti ricoverati in reparto, evacuati in fretta e furia ein via temporanea insettori del presidio sanitario. Un dramma che poteva avere proporzioni ben maggiori e sfociare in una potenziale strage se il rogo non fosse stato tempestivamente contenuto dagli addetti anti-, operativi 24 ore su 24 a Civile. Stando ai primi accertamenti interni la signora, unatrice accanita, intorno alle quattro si è messa are violando il divieto. Forse per una disattenzione o perché si era assopita, la sigaretta le è scivolata di mano e, complice il trattamento a base di ossigeno in corso, la piccola brace si è istantaneamente trasformata in fiamme, che hanno attaccato il suo materasso.