"Il dl Sicurezza legalizza i servizi deviati, senza i quali non ci sarebbe stata la strage di Bologna. Siamo all'involuzione democratica"

“Solo un simile totale controllo della situazione ha consentito ai, nei suoi massimi esponenti, di ritenere di poter agire in spregio all’osservanza delle leggi e financo della Costituzione Repubblicana, con la arroganza e disinvoltura basata sulla convinta certezza della propria assoluta impunità e di non dover rispondere a nessuno delle proprie azioni”. È a pagina 232 delle motivazione della Corte d’assise d’appello diper Gilberto Cavallini, condannato all’ergastolo e in attesa dell’udienza della Cassazione, la frase che sembra richiamare un momento dell’attualità politica con le proteste e le critiche contro il dl(il cui iter per l’approvazione è partito al Senato). E in particolare l’articolo 31 che potenzia le attività sotto copertura deisegreti, consentendo agli agenti non solo di partecipare alle organizzazioni terroristico-eversive ma anche di dirigerle e guidarle, persino arruolando nuovi membri.