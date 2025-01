Chiccheinformatiche.com - GLS: “Abbiamo notato che il tuo pacco è ancora in attesa di essere consegnato” – Truffa

Negli ultimi tempi, molte persone hanno ricevuto messaggi fraudolenti via SMS o email con testi simili a: “Il tuoè in! Non perdere l’opportunità di riceverlo oggi stesso!”. Questi messaggi includono spesso un link o un codice per “tracciare” una presunta spedizione. Tuttavia, si tratta di unaideata per rubare dati personali o denaro. E’ il caso del messaggio mandato come mittente GLS, noto corriere.GLS: Il tuoè in!Questa frode sfrutta l’aumento degli acquisti online, inducendo le vittime a credere che un, magari ordinato di recente, sia in sospeso. Cliccando sul link fornito, si viene reindirizzati a un sito apparentemente legittimo, che chiede di inserire informazioni personali, come dati della carta di credito o altre credenziali. In alcuni casi, il sito potrebbe installare malware sul dispositivo, compromettendo ulteriormente la sicurezza.