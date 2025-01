Lanazione.it - Fiocchi bianchi sulla Toscana a quote basse: meteo, dove potrebbe nevicare

Firenze, 15 gennaio 2025 – Attenzione alle possibili precipitazioni nevoseanche amolto. Accadrà con ogni probabilità nella giornata di giovedì 16 gennaio. Quando la nuovolosità andrà ad aumentare in maniera consistente a ridosso dell’Appennino. Le previsioniinCon possibiliche si presenteranno nelle ore più fredde. Secondo il Lammaa partire dai trecento metri di quota in particolareprovincia aretina e su quella fiorentina. Mentre più su, sull’Appenino lucchese, possibilia partire dai cinquecento metri. Attenzione dunque alle eventuali precipitazioni per chi si mette alla guida. La raccomandazione è quella di usare la massima prudenza. Man with umbrella during snow storm in the street Le previsioni a Firenze E nel resto della regione? Il cielo dovrebbe essere sereno o poco nuvoloso.