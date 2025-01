Ilveggente.it - Esplode la bomba su Sinner agli Australian Open: mazzata sulla squalifica

la: un attacco vero e proprio contro l’italiano. Che però si è già preso la “rivincita” sul campoJannik, come sappiamo, ha iniziato bene il suo primo Slam della stagione, battendo al primo turno il cileno Jarry. Tre a zero, senza chissà quale patema d’animo per il numero uno al mondo che, almeno fino ad aprile, cercherà di giocare tranquillo.lasu(Lapresse) – Ilveggente.itSì, sarà proprio alle metà del quarto mese dell’anno che il Tas di Losanna emetterà una sentenza sul caso Clostebol che ha visto l’azzurro purtroppo protagonista. Come sappiamo, inoltre, sono stati diversi i colleghi di Jannik che hanno preso le sue difese, altri invece, lo hanno severamente attaccato non mostrando quel minimo di decenza che servirebbe in questi casi.