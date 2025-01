Ilgiorno.it - Ecmo portatile, triste debutto. Colpito da arresto cardiaco. Soccorso, ma non è bastato

È stato il primo intervento del genere in Lombardia. Nel pomeriggio di lunedì a Vigevano su un uomo di 65 anni, colto damentre si trovava in ufficio, si è intervenuti utilizzando l’apparecchiaturaappena entrata in servizio. Si tratta di un complesso sistema che viene utilizzato quando le terapie convenzionali non hanno avuto effetto ed il sistema cardio-circolatorio risulta gravemente compromesso. Ilha avuto successo ma il paziente è deceduto nelle ore successive al suo ricovero in ospedale. L’episodio è avvenuto intorno alle 15 in corso Garibaldi. L’uomo ha accusato il malore mentre si trovava al lavoro e l’allarme è stato immediato. In quel momento lungo la strada che scorre accanto al centro storico cittadino stavano transitando due cittadini, entrambi volontari della Croce Azzurra, che sono intervenuti tempestivamente praticando sul paziente le prime manovre salvavita.