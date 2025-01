Lanotiziagiornale.it - Corea del Sud, arrestato il presidente Yoon Suk Yeol per il tentato colpo di mano

Ildelladel Sud,Suk, è statoper essere interrogato, secondo l’agenzia anticorruzione del paese, nell’ultimo capitolo di una saga politica lunga settimane iniziata con il decreto di legge marziale shock che il capo dello Stato ha provato a imporre, senza esito, il mese scorso.ha lasciato il suo complesso residenziale con gli investigatori in un corteo di auto nella mattinata locale ed è stato preso in custodia. Il suo interrogatorio è attualmente in corso.Ilè stato assediato nella sua residenza fortificata per settimane, circondato dal suo team del servizio di sicurezza presidenziale, ed ha evitato l’arresto per giorni, affrontando diverse indagini e un processo di impeachment. Il Corruption Investigation Office (CIO), che sta lavorando con la polizia e il ministero della difesa per indagare su, haper la prima volta di arrestarlo all’inizio di questo mese, ma non ci è riuscito dopo una resa dei conti durata ore in cui soldati e membri della sicurezza presidenziale hanno impedito a circa 80 poliziotti e investigatori di avvicinarsi al complesso presidenziale.