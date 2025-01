Scuolalink.it - Concorso Docenti PNRR2, convocazioni e svolgimento delle prove: cosa c’è da sapere

Leggi su Scuolalink.it

Ilsta generando numerosi quesiti, in particolar modo riguardo loscritte e orali, oltre che sulle modalità di convocazione. Di seguito, una sintesiinformazioni disponibili per orientare i candidati alle procedure che li aspetta nei mesi prossimi.: dove si svolgeranno lescritte? Lescritte si terranno nella Regione in cui il candidato ha presentato domanda di partecipazione. Questo vale indipendentemente dal numero di classi dio posti richiesti. Per i candidati che partecipano a più concorsi (ad esempio, sia per l’infanzia/primaria che per la secondaria), sono previste duescritte separate, condistinte gestite dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali (USR). Il Ministero dell’Istruzione e del Merito definirà un calendario nazionalescritte, prevedendo probabilmente più giornate.