Ilrestodelcarlino.it - Bologna, tracce di topo all’asilo: rimane chiuso

Casalecchio di Reno (), 15 gennaio 2025 –diall’interno della scuola dell'infanzia 'Caravaggio' a Casalecchio di Reno (alle porte di). Per questo motivo continua la bonifica e l'amministrazione comunale sospende l'attività educativo-didattica anche domani, giovedì 16 gennaio. La chiusura, informa, "è necessaria per consentire che le attività di bonifica e completa igienizzazione della scuola proseguano in sicurezza". La riapertura si valuterà nella giornata di domani. "La chiusura della scuola dell'infanzia Caravaggio appare assolutamente doverosa e riteniamo che sia necessario effettuare ogni controllo opportuno prima di riaprirla alla frequenza dei bambini. Confidiamo che casi analoghi non accadano più e che vi sia un migliore tempismo ed una minore sottovalutazione rispetto a quanto avvenuto", dichiarano per FdI il consigliere comunale di Casalecchio di Reno, Gianpiero Biondo, e la capogruppo in Regione, Marta Evangelisti.