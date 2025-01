Ilgiorno.it - Auto a fuoco, denunciato l’ex della figlia

Una settimana fa l’madresua ex era stata danneggiata da un incendio mentre era in sosta in un parcheggio in via Risorgimento, a Cermenate, di notte. Ora i carabinieri sono arrivati a denunciare un uomo di 36 anni di Cermenate, ex compagnoproprietaria dell’, il cui rogo aveva raggiunto anche il veicolo parcheggiato accanto. Sul posto, la notte del 9 gennaio, erano intervenuti i vigili deldi Lomazzo, che fin da subito avevano evidenziato la natura dolosa dell’incendio. Laproprietaria dell’presa di mira, una donna di 29 anni, aveva visto dalla finestra l’andare ae chiamato i soccorsi: ai carabinieri di Cermenate aveva subito segnalato il sospetto che quanto accaduto potesse essere conseguenza di una lite avvenuta qualche ora prima con il suo ex.