Ilrestodelcarlino.it - Autista di autobus aggredito: “Sciopero di 24 ore”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 15 gennaio 2025 – La stessa storia che si ripete. “In due mesi sei aggressioni”, dicono i sindacati. La polizia conferma. L’ultima carica, sabato scorso: undi Start Romagna assalito da un passeggero a fine corsa, al Punto Bus. L’uomo a terra (lievemente ferito, terribilmente scosso), l’aggressore fugge. La polizia gli sta dando la caccia. Ma intanto i sindacati attaccano: tutti uniti (Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Usb), proclamano unodi 24 ore per venerdì, per il bacino di Forlì-Cesena. “Serve un piano-sicurezza. Innanzitutto sarebbe opportuno assumere dei vigilantes”, rimarca Luigi Montesano di Cgil. Metà pomeriggio di sabato 11 gennaio. Il bus di linea Cesena-Forlì approda in via Volta. Di fronte alla stazione dei treni. Capolinea. Tutti scendono. L’è teso. Pure lui deve lasciare il mezzo.