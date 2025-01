Zonawrestling.net - WWE: Colpo di scena! Corey Graves non sarà ad NXT questa sera

Sta forse scoppiando un nuovo caso in WWE?Recentementeha utilizzato Twitter per scagliarsi contro la decisione di essere spostato ad NXT, soltanto perché ritenuto meno famoso dei suoi colleghi.Però ora emerge un aggiornamento importante. PWInsider ha appena informato chenonad NXT, una fonte conferma che questo pomeriggio è stato visto all’Orlando Airport in procinto di lasciare la città.Tutto questo getta sempre più mistero riguardo la situazione di. Lo stessoha sempre twittato in giornata che stane avrebbe discusso ad NXT, masua improvvisa assenza non fa altro che infittire la questione che in questo momento appare seria.Il tweet di Kevin Kelly In mezzo a tutto il polverone, qualcuno dalla parte dic’è.