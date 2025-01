Ilnapolista.it - Vlahovic, il rapporto con la Juventus è saturo. A giugno sarà addio (Pedullà)

Questa mattina si leggeva sui quotidiani di interessi dalla Premier per Dusan. Alfredo, noto giornalista esperto di calciomercato, però assicura si tratti solo di speculazioni. È vero che ilcon la, ma se ne riparlerà a.#: le voci su un sondaggio #Arsenal in attesa di offerta sono – almeno in queste ore – speculazioni a caccia di clickbait. Il, se ne riparlerà probabilmente a. A meno di inversioni clamorose rispetto allo stato attuale delle cose— Alfredo(@AlfredoPedulla) January 14, 2025non cita né Motta né Giuntoli, ma è chiaro che ilcon l’allenatore non è mai sbocciato e con il ds le trattative per il rinnovo si sono arenate., Giuntoli è disperato: la Juve lo paga come un nababbo e rischia pure di perderlo a zeroIl Corriere dello Sport analizza la situazione