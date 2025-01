Secoloditalia.it - Un accordo a orologeria: Hamas nega il rilascio totale degli ostaggi, Netanyahu sotto pressione

Una notizia tanto attesa quanto divisiva si fa strada tra i vertici del potere israeliano: un, ancora in fase di definizione, potrebbe consentire ildi appena 33, tra cui donne e bambini. Una luce di speranza che, tuttavia, lascia ampie zone d’ombra.Fonti vicine ai negoziati riferiscono che i colloqui, mediati da Qatar ed Egitto e supportati da rappresentanti delle amministrazioni americane, hanno raggiunto un momento decisivo. «Siamo molto vicini», ha detto Donald Trump a Newsmax, «devono farlo, se non lo faranno ci saranno molti guai, come non ne hanno mai visti». Un’urgenza crescente che incombe su entrambe le parti, mentre il tempo stringe e le aspettative internazionali montano.Un conquista amara per IsraeleNella prima fase dell’, infatti, ci sarà soltanto ildefiniti «umanitari»: donne, bambini e anziani, alcuni dei quali malati.