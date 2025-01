Notizie.com - Treni cancellati e ritardi, raffiche di aria fredda e maltempo: la situazione in tutta Italia città per città

Lain, per quanto riguarda il, è di grande difficoltà.continui rendono lapiù complessa per tutti.Settimana ancora complessa sul nostro paese per quanto riguarda il tempo con neve segnalata anche a bassa quota in diverse zone dello stivale.di(ANSA) Notizie.comIl sud vivrà maggiori perturbazioni, mentre il centro-nord vedrà il sole fare capolino nonostante il freddo gelido del mattino. L’ondata dipende dall’allungamento dell’Anticiclone delle Azzorre che parte dall’Oceano Atlantico per arrivare alle Isole britanniche e lasciare l’sprovvista di protezione verso le correnti gelide che vengono dalla Russia. A subire di più saranno, come già detto, le regioni del Mezzogiorno, con nevicate a quote collinari in Basilicata e Calabria, mentre forte pioggia è prevista in Sicilia.