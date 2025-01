Lanazione.it - "Strade trascurate, occorre intervenire"

"Buche profonde, asfalto deteriorato e percorsi pedonali che somigliano più a mulattiere che asicure e moderne, condizioni che stanno mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini e arrecando gravi danni ai veicoli che le percorrono quotidianamente". E’ la diagnosi del nostro territorio stilata da Ivo Zaccagna, capogruppo di ’Massa è un’altra cosa’. "Non è più tollerabile – afferma il consigliere – che il nostro territorio venga trascurato e mal manutenuto; questa situazione la ritroviamo da mare ai monti. Ogni giorno ricevo segnalazioni da cittadini esasperati, costretti a fare i conti con i danni consequenziali a questa situazione delle nostre. Non è accettabile che nel 2025 ci si trovi a dover fronteggiare condizioni stradali che richiamano epoche lontane. Sarebbe auspicabile vedere la stessa solerzia e lo stesso impegno che l’amministrazione ha dimostrato nel mettere in atto le luminarie natalizie – indubbiamente apprezzabili e suggestive – per affrontare concretamente e con urgenza il tema della manutenzione stradale.