Stiamo per dire addio ai filtri di bellezza su Instagram?

Ebbene sì:si prepara aa tutti i. In realtà, non proprio tutti: rimarranno attivi solo quelli ufficiali di Meta. Si parla comunque di un cambiamento significativo, considerando che si passerà da oltre 2 milioni diad appena 140. In ogni caso, tutti i beauty filters virali creati dagli utenti, verranno ufficialmente cancellati dalla piattaforma. Una decisione che non passa inosservata, e che sembra voler segnare un ritorno all’autenticità. Se da un lato queste maschere virtuali hanno rivoluzionato il modo di presentarci online, dall’altro hanno acceso dibattiti intensi sull’impatto che possono avere sulla percezione di sé. Ma cosa significa davvero questo cambiamento? E perché proprio adesso?Da Snapchat alle passerelle digitali: l’ascesa deidicome li conosciamo oggi sono nati su Snapchat intorno al 2015 – chi non ricorda i selfie di Kylie e Kendall Jenner con le orecchie e la lingua da cane? – ma è statoa trasformarli in un fenomeno globale.