Stalking a una ex consulente, indagata Elisabetta Franchi

Bologna, 14 gennaio 2025 – Non c’è pace per: la stilista bolognese, infatti, rischia il processo pernei confronti di una sua ex. L’indagine, condotta dal pm Luca Venturi e dalla squadra mobile e nata dalla querela presentata dalla ex collaboratrice, è infatti arrivata al termine.è accusata di aver assunto comportamenti per screditare pubblicamente e privatamente la donna. In particolare, l’attenzione degli inquirenti si è concentrata su un post Instagram pubblicato sul profilo della stilista che generò moltissimi commenti diffamatori verso la ex collaboratrice. "Hai mai vissuto l’incubo – c’era scritto nel post – di scoprire che la tua migliore amica, quella persona di cui ti fidavi ciecamente, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?".