Russia incendio in un ospedale | crolla il tetto

Unè divampato presso unmilitare nella città di Tula, in, come riportato dall’amministrazione regionale. Secondo le informazioni diffuse, 57 persone sono state evacuate tempestivamente e non risultano “né morti né feriti”.Le autorità locali hanno spiegato che “una commissione speciale sta lavorando per determinare le cause e le circostanze dell’incidente”. Tra le ipotesi avanzate, si ritiene che l’possa essere stato causato da “un cablaggio elettrico difettoso”.Fire has destroyed part of the roof of a military hospital in Tula, with open flames rising several meters. According to preliminary data, faulty electrical wiring could have caused the fire. https://t.co/V9ZM8FbTvN pic.twitter.com/xAAOwoZez2— NOELREPORTS (@NOELreports) January 13, 2025 L’incidente ha provocato il crollo parziale deldell’edificio, ma l’evacuazione rapida e l’intervento dei soccorritori hanno evitato conseguenze più gravi.