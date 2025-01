Pronosticipremium.com - Roma, mai due vittorie di fila in Serie A: pesano trasferte e carattere

Leggi su Pronosticipremium.com

Due passi avanti e mezzo indietro, potrebbe essere l’immagine delladegli ultimi due mesi, sicuramente migliorata grazie a Ranieri, ma ancora incapace di trovare quella continuità necessaria a piazzare la rimonta che tutti auspicano. Non poteva di certo fare miracoli il tecnico di Testaccio, che pur ha riportato una parvenza di serenità nel gruppo ed idea di gioco. L’equilibrio però questa squadra ancora non l’ha trovato, capace di grandi prestazioni ma anche di cadute rovinose. Il tutto si è tradotto in un dato oggettivamente allarmante: mai duediin questaA per i giallorossi.Nessuno dei tre allenatori chiamati in causa quest’anno è riuscito in questa “impresa”, se così possiamo chiamarla. Il solo Ranieri è stato capace di regalare due gioie dial popolo giallorosso unendo tutte le competizioni:-Lecce 4-1 eBraga 3-0 grazie all’Europa League,-Parma 5-0 e-Sampdoria 4-1 con la Coppa Italia.