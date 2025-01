Dailyshowmagazine.com - “Rinascita”, Un Viaggio di Speranza e Trasformazione a Trani

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Nel cuore della Puglia, dove storia e arte si intrecciano in un abbraccio senza tempo, si è consumato un miracolo silenzioso. Il Palazzo delle Arti Belè diventato il palcoscenico di un’esperienza profonda, che ha coinvolto un gruppo di donne straordinarie. Donne che, pur affrontando sfide difficili come la malattia oncologica o vissuti complessi, hanno scelto di rinascere attraverso la recitazione.Un Percorso die AutoscopertaIl progetto “” è nato con l’obiettivo di offrire a queste donne un’opportunità unica di esplorare il proprio mondo interiore, attraverso l’arte della recitazione. Organizzato dall’Associazione Delle Arti Odv Ets, in collaborazione con l’Associazione I Colori dell’Anima die con il contributo della Città di, il progetto ha visto 16 donne, di età e storie diverse, unire le proprie forze per superare le difficoltà e riscoprire la propria voce.