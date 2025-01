Panorama.it - REDnote e Lemon8, ecco i sostituti (cinesi) di TikTok che stanno spopolando in America

Leggi su Panorama.it

Negli Stati Uniti manca ormai pochissimo all’entrata in vigore del ban su, la celebre app social che ha conquistato più di 170 milioni dini, soprattutto fra i più giovani. A quasi un anno di distanza dall’entrata in vigore della legge che richiede la vendita dell’applicazione di Bytedance entro il 19 gennaio, se l’azienda cinese non dovesse rispettare le scadenze impostenon sarà più utilizzabile negli Stati Uniti.Messaggio recepito, con voci riportate da Bloomberg che vogliono iin trattativa con Elon Musk, già proprietario di X, per la vendita della versionena dell’app. La richiesta di Trump alla corte suprema di ritardare l’entrata in vigore del ban per trovare un accordo politico sembrerebbe confermare che qualcosa sottotraccia si sta muovendo. Ma il messaggio non è stato recepito solo da Bytedance.