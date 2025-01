Anteprima24.it - Prof arrestata, a fine anno lettere e doni per alcuni studenti

Tempo di lettura: < 1 minutoA chiusura dell’scolastico 2023/2024, insieme con dei, ha consegnato delle particolaria tre dei setteche sarebbero stati vittime di abusi di natura sessuale. Emerge anche questo dalle indagini dei carabinieri e della Procura di Torre Annunziata che oggi hcondotto nel carcere di Benevento una insegnante di sostegnocon l’accusa di aver tenuto comportamenti di natura sessuale conalunni della scuola media di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove prestava servizio. In una delleacquisite larivolge a un alunno frasi ritenute dagli investigatori molto affettuose, diverse dal tono di un normale rapporto tra insegnante e studente. Per il giudice per le indagini preliminari Luisa Crasta le accuse dei sette minorenni coinvolti sono attendibili.