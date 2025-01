Ferraratoday.it - Posa di cavi e pulizia del pozzetto, interrotto il transito in un tratto della via

Leggi su Ferraratoday.it

Nel corso delle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16, eccetto che per le persone autorizzate via de' Romei a Ferrara sarà interrotta alnelda corso Giovecca a via del Gambero, per lavori di. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySaranno.