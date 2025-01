Ilgiorno.it - Polizia locale in agitazione. Comando in pessimo stato. Dotazioni non sufficienti

Una serie di mancanze all’interno deldie non solo. La segreteria provinciale della Uilfpl sta raccogliendo tutte le criticità con l’aiuto del personale in servizio e le porterà al tavolo di trattativa per far capire esattamente quali sono i problemi ormai atavici, che la scorsa settimana hanno portato alla proclamazione di uno sciopero. "Ogni veicolo del pronto intervento deve avere una dotazione di base: quindi, a bordo si devono trovare coni, bindelle, gesso che vengono usati in caso d’incidenti - ha spiegato il coordinatore provinciale dellaGiovanni Latiano -. I mezzi da utilizzare in caso di necessità sono solo quelli adibiti e non tutti possiedono la dotazione sufficiente. Risulta che alcuni agenti abbiano acquia spese loro una bindella perché non c’era.