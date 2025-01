Oasport.it - Pallamano: le favorite dei Mondiali 2025. Danimarca davanti a tutte

Leggi su Oasport.it

La 29esima edizione deidiè in rampa di lancio. Ancora poche ore è la competizione planetaria prenderà il via vedendo ai nastri di partenza le 32 migliori formazioni del pianeta, fra cui anche l’Italia. La compagine azzurra arriva a questa rassegna con l’obiettivo di provare a fare il meglio possibile, magari arrivando anche al secondo turno, ma non può essere di certo compresa fra le migliori squadre del globo. L’onore e l’onere delle squadretoccherà ad altre: andiamo a scoprire quali nazioni partiranno per arrivare sino alla finalissima del 2 febbraio.: ledei1a filaIndiscutibilmentea tutti la. Ha vinto gli ultimi trein maniera consecutiva, si è imposta alle Olimpiadi di Parigi 2024 e, al netto di qualche ritiro pesante, ha già trovato elementi in grado di brillare ancora una volta.