Iltempo.it - “Non è TeleMeloni, è Telemenzogna. Baiardo? Smentì lui stesso le sue accuse al Cav”

Leggi su Iltempo.it

«Sono in-di-gna-to». Maurizio Gasparri risponde al telefono del Tempo dopo che, per tutto il giorno, ha infuriato la polemica per la puntata di Report su Silvio Berlusconi e Forza Italia. Il capogruppo degli azzurri al Senato ha pubblicato anche un video su YouTube in cui smonta il nucleo della trasmissione, e cioè l'intervista con telecamera nascosta a Salvatoree la famosa storia della favoleggiata foto di Berlusconi e il Boss Giuseppe Graviano.Cosa ha constatato, Gasparri? «Quelle interviste erano già state trasmesse in altre puntate nel corso degli anni. Solo che a un certo punto, in una puntata del 2024, Report ebbe il pudore di trasmettere un video pubblicato dasu Tik tok in cui si autosmentiva, affermando di aver raccontato un mucchio di cose non vere. Nella puntata di ieri (domenica n.