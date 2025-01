Maxi-operazione anti-droga della Polizia sul territorio di Anzio e Nettuno

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 gennaio 2025- Dalle prime oremattina è in corso neldiuna vastacondotta dalladi Stato: numerosi sono gli arresti e le perquisizioni in corso nell’ambito di una indagine finalizzata al contrasto del narcotraffico coordinata dalla ProcuraRepubblica di Velletri.L’attività vede l’impiego di oltre 200 agenti, oltre a unità cinofile,Scientifica, Reparti speciali ed una aliquotaGuardia di Finanza per attività specifica.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.