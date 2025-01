Amica.it - L’ultimo abbinamento colore preferito di Kate Middleton

ha visitato il Royal Marsden Hospital di Londra, per ringraziare il personale che si è preso cura di lei durante il trattamento per il cancro. Per l’occasione, la reale ha scelto un look sofisticato sui toni del marrone e rosso.La principessa del Galles ha indossato un cappotto doppiopetto tartan con revers classici, spalle imbottite e vestibilità lunga. Sotto il capospalla, una vivace combinazione caratterizzata da maglione dolcevita in lana e gonna midi con morbida silhouette svasata.ha completato la mise con décolleté in suede e borsa in pelle con chiusura frontale dorata. La reale ha puntato su questa combo colori anche a metà ottobre. La principessa aveva scelto abito a pois con fiocco di Whistles e cappotto doppiopetto di Alexander McQueen. Infine, pump scamosciate di Gianvito Rossi e clutch Emmy London.