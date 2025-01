Oasport.it - LIVE Berrettini-Norrie 6-7 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: il romano serve per portarsi in parità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Quarto doppio fallo di.5-4riprova lo stesso tipo di colpo e pesca un pezzo di riga esterna. Matteo servirà per il set al cambio di campo.40-15 Rovescio largo dopo il servizio di.40-0 Punto abbastanza facile dicon tentato recupero di.30-0dubita del Falco automatico sull’ace di, il settimo, ma non fa obiezioni.15-0 Stavolta èa sbagliare di dritto, con palla in rete, dopo uno scambio mediamente lungo.5-3, lungo il dritto in risposta di.40-30 Dodicesimo ace diche risolve parte della situazione.30-30 Largo il lungolinea di dritto di.30-15 Sbaglia di netto in lunghezza.15-15 Appena largo l’attacco di