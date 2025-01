Lettera43.it - Lazio, Lotito ha licenziato anche il chirurgo che ha impiantato la protesi peniena al falconiere

Leggi su Lettera43.it

Clamoroso alla: il presidente Claudiohail-andrologo Gabriele Antonini, ovvero il medico (e membro dello staff biancoceleste) che haunaalJuan Bernabé, allontanato per aver documentato il successo dell’operazione con foto e video sui social., senatore di Fratelli d’Italia, parlando con i giornalisti a Montecitorio, a margine della seduta comune del Parlamento per l’elezione (poi mancata) di quattro giudici costituzionali, ha rivendicato di averBernabé e Antonini «alla velocità della luce» e che ora i due ex dipendenti dellasaranno chiamati a pagare i danni d’immagine arrecati alla società, «quotata In Borsa e con delle procedure che devono essere rispettate». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nuova Villa Claudia ?? (@nuovavillaclaudia)ha accusato ilAntonini di volersi fare pubblicità«Hanno infranto il codice etico previsto nel contratto con la, pagheranno i danni», ha dichiarato