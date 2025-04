Ilnapolista.it - La politica fa fuori Malagò, niente quarto mandato: «Ora voglio vedere con quale faccia cambieranno la legge»

Giovanninon farà ilda presidente del Coni. Lo ha confermato ieri durante il Consiglio Nazionale del Coni. Ma il quasi ex presidente ci tiene a togliersi qualche masso dalla scarpa. Le sue parole riportate dalla Gazzetta.Leggi anche:, si allontana ilal Coni: alcuni presidenti hanno smentito la firma della lettera (CorSera)«C’è unama se adesso la cambianoconlo fanno»Sulla Gazzetta:Con un discorso pieno di orgoglio e rabbia Giovanniha dato ieri il suo addio al Coni, dopo un regno durato 12 anni, rivolgendosi al Consiglio Nazionale del Coni, lo stesso che – seppure non in questa composizione (mancano ancora i 30 nuovi rappresentanti di atleti, tecnici, enti ecc) – il 26 giugno voterà per il prossimo presidente, elenca quanto di (molto) buono è stato fatto: bilanci sempre in ordine («Con un’incredibile quota di sponsor privati»), risultati («Abbiamo vinto l’inimmaginabile») e prestigio («Dopo le macerie lasciate dalla brutta figura per la candidature di Roma»).