Sport.quotidiano.net - Tolentino a un passo dai playoff: decisiva la sfida contro il Matelica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilè reduce da 10 risultati utili consecutivi in campionato ed è a undai. Per la squadra cremisi sarà necessario portare a casa tre punti daper assicurarsi i. "Manca un ultimo– dice il fantasista Lorenzo Capezzani – per la ciliegina sulla torta, abbiamo disputato una grande annata sotto ogni punto di vista, togliendoci tante soddisfazioni, però manca un ultimo step per essere ancora più fieri. Abbiamo il destino nelle nostre mani e non vogliamo sbagliare". Una stagione positiva per il centrocampista del, dopo il suo graditissimo ritorno avvenuto la scorsa estate, e assoluto leader tecnico della squadra. "Reputo la mia stagione molto positiva, non mi accontento facilmente e credo di poter fare sempre meglio, ma mi sono sentito bene sia fisicamente che mentalmente, tornando a giocare tanto con continuità come non avveniva da tempo, facendomi sentire davvero bene".