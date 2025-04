Ultimouomo.com - L'Atalanta è in un momento delicato

28 dicembre 2024. Lazio-si sblocca grazie a un filtrante alto per il taglio in profondità, oltre l’ultimo riferimento della retroguardia bergamasca, di Fisayo Dele-Bashiru. 6 aprile 2025.-Lazio si sblocca grazie a un filtrante alto per il taglio in profondità, oltre l’ultimo riferimento della retroguardia bergamasca, di Fisayo Dele-Bashiru.È curioso e paradossale che il primo e l’ultimo capitolo dei complessi mesi vissuti dall’, da Gian Piero Gasperini e dall’con Gian Piero Gasperini trovino espressione sul campo con la stessa squadra avversaria, con la stessa azione, con lo stesso antagonista individuale. Non si potrebbero però trovare duedal corpo e dal volto più diversi: una in testa alla Serie A, mantenuta grazie al pareggio di Brescianini a 2’ dal 90’ a pari merito col Napoli e a +1 sull’Inter, capace di rispondere ogni volta con una diversa risorsa a ogni grossa circostanza negativa; l’altra con una lunghezza di vantaggio sul feroce Bologna, apparentemente goffa e rassegnata ad attendere un episodio sfavorevole che, prima o poi, arriverà e sarà impossibile da ribaltare.