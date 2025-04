Kataleya Chicllo l’AI ricostruisce il volto della bambina peruviana scomparsa due anni a Firenze

Kataleya Mia Alvarez Chicllo – per tutti «Kata» – si avvicina il secondo compleanno lontano dalla sua famiglia. Domani, 16 aprile, la bambina peruviana scomparsa il 10 giugno del 2023 dalla sua casa di Firenze compirebbe sette anni. Sono passati quasi due anni da quel giorno e di lei non si sono più avute notizie, né sul fronte delle indagini né di avvistamenti ritenuti credibili. Ma che aspetto avrebbe oggi la piccola Kata? Il quotidiano La Nazione lo ha chiesto all’intelligenza artificiale, che ha riprodotto il volto della bambina chiedendole di immaginare come potrebbe essere cambiato in questi due anni. Un’immagine che, se circolasse il più possibile, potrebbe aiutare nelle ricerche che vanno avanti ancora oggi, pur senza grandi risultati.Nessun avvistamento di Kata dopo la scomparsaA quasi due anni da quando la madre ha sporto denuncia, la scomparsa della piccola Kata continua a essere avvolta nel mistero. Leggi su Open.online PerMia Alvarez– per tutti «Kata» – si avvicina il secondo compleanno lontano dalla sua famiglia. Domani, 16 aprile, lail 10 giugno del 2023 dalla sua casa dicompirebbe sette. Sono passati quasi dueda quel giorno e di lei non si sono più avute notizie, né sul fronte delle indagini né di avvistamenti ritenuti credibili. Ma che aspetto avrebbe oggi la piccola Kata? Il quotidiano La Nazione lo ha chiesto all’intelligenza artificiale, che ha riprodotto ilchiedendole di immaginare come potrebbe essere cambiato in questi due. Un’immagine che, se circolasse il più possibile, potrebbe aiutare nelle ricerche che vanno avanti ancora oggi, pur senza grandi risultati.Nessun avvistamento di Kata dopo laA quasi dueda quando la madre ha sporto denuncia, lapiccola Kata continua a essere avvolta nel mistero.

