Nelle bombole dell’impianto a gas nascondeva 45 chili di hashish arrestato dalla Polizia di Stato

Polizia di Stato di Arezzo ha arreStato un cittadino italiano, che trasportava, occultati nella bombola del gas della sua auto, più di 45 chili di hashish. Erano quasi le 4 di pomeriggio dello scorso venerdì, quanto una pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, impegnata nel consueto servizio di vigilanza stradale sull’autostrada del sole, approfittando di una pausa nel controllo dell’intenso traffico veicolare, procedeva al controllo di una Fiat Multipla con a bordo il conducente, un italiano di 70 anni in viaggio verso sud. Da subito l’uomo è apparso agli agenti eccessivamente ansioso e insofferente per quello che doveva essere un normale controllo amministrativo, ancor più perché sia la patente di guida che i documenti dell’autovettura, di sua proprietà, risultavano regolari. Lanazione.it - Nelle bombole dell’impianto a gas nascondeva 45 chili di hashish: arrestato dalla Polizia di Stato Leggi su Lanazione.it Arezzo, 15 aprile 2025 – Ladidi Arezzo haun cittadino italiano, che trasportava, occultati nella bombola del gas della sua auto, più di 45di. Erano quasi le 4 di pomeriggio dello scorso venerdì, quanto una pattuglia dellaStradale di Arezzo-Battifolle, impegnata nel consueto servizio di vigilanza stradale sull’autostrada del sole, approfittando di una pausa nel controllo dell’intenso traffico veicolare, procedeva al controllo di una Fiat Multipla con a bordo il conducente, un italiano di 70 anni in viaggio verso sud. Da subito l’uomo è apparso agli agenti eccessivamente ansioso e insofferente per quello che doveva essere un normale controllo amministrativo, ancor più perché sia la patente di guida che i documenti dell’autovettura, di sua proprietà, risultavano regolari.

