Rugby Coppe europee i risultati dei quarti di finale

quarti di finale di Champions Cup e Challenge Cup, le due Coppe europee di Rugby che hanno, dunque, deciso le semifinaliste che questa primavera si giocheranno i due titoli continentali. Ecco come è andata.In Champions Cup si è iniziato con la clamorosa vittoria del Leinster contro i Glasgow Warriors. I dubliners hanno dominato il match all’Aviva Stadium vincendo per 52-0, senza lasciare alcuno scampo agli scozzesi. A Bordeaux, invece, delusione per l’altra formazione irlandese del Munster, uscita sconfitta per 47-29. Match sempre in controllo dei francesi, che fin dal primo tempo hanno accelerato, impedendo agli ospiti di rientrare in partita.Senza storia anche il quarto di finale tra i Northampton Saints e il Castres, con gli inglesi che dopo aver sofferto un tempo (chiuso 20-13) hanno dilagato nella ripresa chiudendo il discorso sul 51-16. Oasport.it - Rugby, Coppe europee: i risultati dei quarti di finale Leggi su Oasport.it Nel weekend si sono disputati i match deididi Champions Cup e Challenge Cup, le duediche hanno, dunque, deciso le semifinaliste che questa primavera si giocheranno i due titoli continentali. Ecco come è andata.In Champions Cup si è iniziato con la clamorosa vittoria del Leinster contro i Glasgow Warriors. I dubliners hanno dominato il match all’Aviva Stadium vincendo per 52-0, senza lasciare alcuno scampo agli scozzesi. A Bordeaux, invece, delusione per l’altra formazione irlandese del Munster, uscita sconfitta per 47-29. Match sempre in controllo dei francesi, che fin dal primo tempo hanno accelerato, impedendo agli ospiti di rientrare in partita.Senza storia anche il quarto ditra i Northampton Saints e il Castres, con gli inglesi che dopo aver sofferto un tempo (chiuso 20-13) hanno dilagato nella ripresa chiudendo il discorso sul 51-16.

